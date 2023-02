Was man aus einem Wahlabend in Berlin für Münster erkennen kann

In Berlin wurde gewählt. Und der Wahlabend dort ließ auch für Münsters einiges erkennen: Ein bisschen Klein-Berlin ist auch an der Aa zu finden.

Zwischen Münster und Berlin scheinen Welten zu liegen – und das dürfte gut so sein. Denn in der Hauptstadt wird schon eine ordnungsgemäß durchgeführte Wahl an sich als Erfolg bewertet. Wenn also der Normalfall in die Kategorie des Außergewöhnlichen fällt, läuft offenkundig so einiges richtig schief.