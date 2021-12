Besatzer und Freunde: Die Briten in Münster

Nachdem Ende Oktober der Themenabend im Stadtarchiv zum Thema „Die Briten und Münster“ erfolgreich stattgefunden hat, läuft auf den zentralen städtischen Social-Media-Kanälen zum Jahreswechsel wöchentlich eine Miniserie. Anhand von Bildern und kurzen Info-Texten wird Wissenswertes aus der Besatzungszeit vermittelt.

Britische Truppen wurden 2013 verabschiedet

Interessierte können alles nachlesen auf den Internetseiten des Stadtarchivs (www.stadt-muenster.de/briten-ms). Als am 2. April 1945 der Zweite Weltkrieg in Münster endete, kamen die ersten britischen Soldaten als Besatzungsmacht in die Stadt. Am 4. Juli 2013 verabschiedeten sich die letzten britischen Truppen mit einer Parade auf dem Prinzipalmarkt von den Münsteranerinnen und Münsteranern – ein Kapitel der Stadtgeschichte, welches fast sieben Jahrzehnte umfasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Royals zu Gast in Münster

Die Miniserie behandelt die Zeit des Wiederaufbaus, das Verhältnis zwischen der britischen Besatzung und den münsterischen Bürgerinnen und Bürgern, Besuche der Royals und das britische Leben in Münster. Sie findet statt auf den Kanälen Instagram (@stadt_muenster), Facebook (@stadt.muenster) und Twitter (@muenster.de).