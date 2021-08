Einmal durch Münster fahren und dabei insgesamt 14 Modeateliers ansteuern – das ist am 4. September von 12 bis 22 Uhr möglich. Das Modehandwerk öffnet seine Werkstätten für Besucher.

Obermeisterin Sabine Deckenbrock stellt das Programm der „Tour des Ateliers“ vor, an der sich 14 Betriebe in der Stadt beteiligen.

Handwerkskunst vom Feinsten an ungewöhnlichen Orten möchten Betriebe und Werkstätten in Münster zeigen. Die Innung Modehandwerk Münster lädt am 4. September (Samstag) zwischen 12 und 22 Uhr zu ihrer „Tour des Ateliers“ ein.