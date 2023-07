Bewerberin überzeugt Zonta Club

Eine Studentin aus Münster hat vom Zonta Club ein Stipendium erhalten. Es geht darum, Frauen zu ermutigen, eine Karriere in der Wirtschaft anzustreben.

Am Donnerstagabend fand im Zwei-Löwen-Club die Verleihung des Jane M. Klausman-Stipendiums statt, das durch Münsters Zonta Club vergeben wurde.

Der Zonta Club existiert seit 2001, ist Teil des weltweiten Netzwerks Zonta International und setzt sich für das Empowerment von Frauen ein. Die Bewerbung auf das Stipendium steht Studentinnen ab dem zweiten Jahr wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge offen und dient der Karriereförderung. Die seit 1998 international existierende Auszeichnung wurde dieses Jahr erstmals auch durch die Münsteraner Niederlassung des Zonta Clubs verliehen.

Roddewig studiert Management und Finance

Als Empfängerin wurde Patricia Roddewig ausgewählt, die an der WWU Management und Finance im Master studiert. „Wir haben uns sehr über diese qualifizierte Bewerbung gefreut“ betonte Marieluise Henneberg, die Präsidentin des Zonta Club Münster, als sie die Urkunde überreichte.

Roddewig wurde aufgrund ihrer akademischen Leistungen, Arbeitsmoral und großem Erfolgspotential ausgewählt. „Das Stipendium soll junge Frauen wie Patricia ermutigen, eine Karriere in der Wirtschaft anzustreben“ erklärte Mechthild May-Hügemann.

Sie setzte sich gemeinsam mit Almut Kellermayer auf Seiten des Zonta Clubs für die Einführung des Stipendiums in Münster ein.

Studium – und dazu noch sozial engagiert

Nach ihrem dualen Studium bei Volkswagen in Wolfsburg trat Roddewig ihren Master hier in Münster an, neben dem sie nicht nur arbeitet, sondern sich auch noch sozial engagiert.

Dieses tue sie beispielsweise am UKM Münster, heißt es in einer Zonta-Mitteilung. „Ich wollte schon immer gerne in den Finance Bereich“, sagt Roddewig, unter anderem, da sie dafür familiäre Vorbilder hatte. Ihr Arbeitsumfeld sei aber jeher von männlichen Kollegen und Chefs geprägt gewesen, weshalb sie sich umso mehr über das Stipendium freue.