Münster im Wandel: Eine Perspektive – zwei Welten

Münster damals und heute: Das Stadtbild hat sich in den Jahrhunderten stark verändert.

Das Stadtbild Münsters unterliegt seit Jahrhunderten Veränderungen. Manchmal wandeln sich Gebäude, Straßenzüge oder ganze Landschaften so schnell, dass in Vergessenheit gerät, wie es früher ausgesehen hat. Mit dieser Sonderseite und einer anschließenden Bilderserie, die in den kommenden Wochen Stück für Stück veröffentlicht werden soll, legen wir historische und aktuelle Fotos von vielen Schauplätzen der Stadt nebeneinander und erzählen zusammen mit dem Autor und Münster-Kenner Henning Stoffers die Geschichten zu den Bildern.