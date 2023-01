Bischof Genn empfängt Mario I. und seine Prinzengarde

Bischof Dr. Felix Genn sprach der versammelten Jeckenschar inklusive Stadtwache „herzliche Grüße“ aus, auf den traditionellen Bischofswitz beim Empfang wollte er aber „angesichts der angespannten Lage in der Welt, die mich sehr bedrängt,“ in diesem Jahr verzichten.

Generalprinzmarschall Paul Middendorf überreichte dem Bischof einen handgeschnitzten Türunterlegkeil aus Holz: „Damit die Tür zum Dom für Gläubige und uns Karnevalisten immer offenstehen mag“. Die Verbindung zwischen Kirche und Karneval funktioniere in erster Linie analog, so Middendorf weiter. Und Prinz Mario schließlich stehe getreu seinem Motto für die fröhlichen Seiten des Lebens, die momentan sicherlich mehr denn je gebraucht würden.

Mario hatte eine Karikatur für den Bischof dabei, sie zeigt Prinz Engbers als Caterer zusammen mit Genn vor dem Dom. „Wir haben ja auch beruflich viele Berührungspunkte“, so Prinz Mario, der ein Event-Restaurant mit Menüservice in der Speicherstadt Coerde betreibt. Das Treffen mit dem Bischof sei eine schöne Tradition und drücke die Verbundenheit des Karnevals mit der Kirche aus. In schweren Zeiten sei es besonders wichtig, die Fröhlichkeit in die Herzen der Menschen zu bringen, meinte der Prinz.

Stadtjugendprinzenpaar entzündet Kerzen

Kerzen der „Hoffnung und Zuversicht“ entzündete das Stadtjugendprinzenpaar Sophie-Marie Bublak und Luca Kaiser im Palais. „Wir möchten zeigen und vorleben, dass es nach der Zeit der Pandemie und trotz des Krieges in der Ukraine und vieler Herausforderungen in unserem Land auch mit Freude weitergehen darf und muss“, so Luca Kaiser. Und Sophie-Marie Bublak ergänzte: „Wir möchten den Menschen, denen wir in dieser Session begegnen dürfen, Hoffnung geben. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit viele Hoffnungsbringer brauchen, um die Gesellschaft positiv bewegen zu können.“

Bischof Genn empfängt die Prinzengarde Beim traditionellen Empfang für die Prinzengarde wurde der Gastgeber, Bischof Felix Genn, von Prinz Mario I. mit einem Orden ausgezeichnet. Auch das Jugendprinzenpaar war mit von der Partie und entzündete Kerzen der „Hoffnung und Zuversicht". Am Sonntag um 10 Uhr beginnt dann die Karnevalsmesse im Dom.

Zum Finale tanzte die neue Stadtlore Sophia Wilkmann, am morgigen Sonntag um 10 Uhr beginnt dann die Karnevalsmesse im Dom. Mit dabei sind erstmals auch Alpenhornbläser aus Altenberge. Die Prinzengarde wird am Sonntag Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp zum Ehrenprinzgardisten ernennen. Generalprinzmarschall Middendorf: „Mich verbindet mit ihm die gemeinsame Heimat Amelsbüren, wo sein Elternhaus steht.“