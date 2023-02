Bistum Münster weist Kritik an Bischof Genn zurück

Das Bistum Münster weist Vorwürfe gegen Bischof Genn im Zusammenhang mit der Missbrauchsstudie für das Bistum Essen entschieden zurück. Konkret geht es um einen Brief, den Genn als damaliger Bischof von Essen an die Familie eines möglichen Missbrauchsopfers geschrieben habe.

Das Bistum Münster weist wenige Tage nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie für das Bistum Essen öffentliche Anschuldigungen gegen Bischof Felix Genn zurück. „Die Studie belegt genau das Gegenteil von den Verdächtigungen, die manche Medien vornehmen: Es wurde nicht vertuscht, sondern aufgedeckt. Es wurde ein korrektes Verfahren mit scharfer Bestrafung durchgeführt“, schreibt das Bistum in einer Pressemitteilung am Freitag.

Hintergrund ist ein in der Studie genanntes Schreiben Genns aus seiner Zeit als Bischof von Essen (2003 bis 2009) an die Familie eines Mädchens. Ein Priester hatte laut Bistum Münster „mindestens ein grenzüberschreitendes, unangemessenes Verhalten gegenüber dem Mädchen gezeigt“. Ob sexualisierte Gewalt stattgefunden habe, wird in der Studie nicht geklärt.

Das steht in dem Brief

Genn beurlaubte den Priester, hielt daran fest – obwohl die strafrechtliche Anklage eingestellt worden und das kirchenrechtliche Verfahren zu dem Ergebnis gekommen sei, dass keine Straftat vorliege – und ordnete eine Begutachtung an. Die Entscheidung führte laut Bistum Münster zu massiven Protesten gegen den damaligen Bischof von Essen.

In diesem Zusammenhang brachte Genn in einem Schreiben an eine Tante des Mädchens seine Hoffnung zum Ausdruck, die Familie könne die eigenen „möglicherweise kleinen und größeren Anteile am Zustandekommen der unguten Situation sehen und sich damit kritisch auseinandersetzen und dass Sie selbst auch Wege der Versöhnung suchen und gehen“. Die Verfasser der Studie leiten daraus laut Bistum Münster die Vermutung einer Schuldabwehr und des Abschiebens von Verantwortung ab.

Priester in Ruhestand versetzt

Das Bistum Münster stellt klar, dass mit der Formulierung in dem Brief vom Juli 2008 gemeint sei, dass die Familie den Fall zunächst nicht beim Bistum Essen zur Anzeige gebracht habe. Sie habe, so heißt es in der Studie, zunächst „auch die Mitwirkung an der kirchenrechtlichen Voruntersuchung abgelehnt“. Genn sei es in keiner Weise darum gegangen, die Schuld auf andere abzuwälzen, schon gar nicht auf die Familie des Mädchens, heißt es in der Stellungnahme.

Das weitere Verhalten Genns habe gezeigt, dass er die Schuld bei dem Priester gesehen habe. Genn war bereits zum Bischof von Münster ernannt, als er kurz vor der Amtseinführung den Priester in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Bistum: Keine Erkenntnisse für Fehlverhalten Genns

Fazit aus Sicht des Bistums Münster: Die Studie liefere in diesem Fall keine Erkenntnisse für ein Fehlverhalten Genns. Das Gegenteil sei der Fall: Die Studie bestätige mehrfach, dass der Bischof äußerst konsequent vorgegangen sei.

Insgesamt weist die sozialwissenschaftliche Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Essen dem früheren Bischof Genn „kein konkretes Versagen im Einzelfall“ nach. Heike Dill vom Münchener Institut IPP, das die Studie erstellt hat, wirft Genn trotzdem vor, der Verantwortung seines Amtes nicht im ausreichenden Maß nachgekommen zu sein.