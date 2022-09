Dompropst Schulte verzichtet auf seine Ämter

Der münsterische Offizial, Dompropst und Domkapitular Kurt Schulte hat in einem persönlichen Gespräch dem Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, zum 5. September den Verzicht auf die Ämter als Dompropst und Domkapitular angeboten. Das hat das Bistum Münster am Montagmittag mitgeteilt. Zugleich hat er um Entpflichtung als Offizial gebeten. Bischof Genn habe dem Wunsch Schultes entsprochen, so das Bistum.

Bereits Ende Juni hatte Bischof Genn den 57 Jahre alten Schulte auf dessen Wunsch hin von beiden Ämtern beurlaubt. Grund für die Beurlaubung war die Tatsache, dass gegen Schulte Vorwürfe von grenzüberschreitenden, unangemessenen Verhalten erhoben wurden. Die Staatsanwaltschaft Münster hat zwischenzeitlich dem Bistum Münster mitgeteilt, dass es zu diesen Vorwürfen wegen fehlenden Anfangsverdachts keine Ermittlungen geben wird.

"Kein Zusammenhang zu bisher erhobenen Vorwürfen"

Nach Angaben des Bistums wird eine kirchenrechtliche Voruntersuchung durchgeführt. Danach wird Bischof Genn die nächsten Schritte mit Kurt Schulte besprechen. "Der jetzige Amtsverzicht hängt nicht mit den bisher erhobenen Vorwürfen zusammen", teilt das Bistum mit.

Als Dompropst stand Kurt Schulte seit 2013 an der Spitze des Münsteraner Domkapitels. Dieses ist vor allem für die Feier der Gottesdienste im St.-Paulus-Dom zuständig. Das Domkapitel wählt zudem den Bischof. Als Offizial leitete Schulte seit 2010 das Offizialat, das münsterische Kirchengericht. Kommissarisch leitet das Offizialat weiterhin Vizeoffizial Pfarrer Heinz Erdbürger; die vorübergehende Leitung des Domkapitels liegt weiter bei Domdechant Weihbischof Dr. Christoph Hegge.