Bistum stößt Reform der Kirchenstruktur an

Es ist erst wenige Jahre her, dass die für viele Gläubige schmerzhafte Fusion münsterischer Kirchengemeinden zu großen Pfarreien vollzogen wurde. Nun steht die nächste Veränderung bevor – und die Verantwortlichen versuchen alles, den Eindruck einer weiteren Mega-Fusion zu vermeiden.

Dass es vor allem darum geht, das knapper werdende Seelsorge-Personal auf immer weniger Kirchenmitglieder zu verteilen, steht außer Frage. 2040 wird es in Münster wahrscheinlich weniger als 90 000 Katholiken geben – und halb so viele Priester wie heute. Das liegt am demografischen Wandel. Aber auch daran, dass eine Mehrheit der Bevölkerung die christliche Botschaft offenbar nicht mehr für relevant hält. Hausgemachte Kirchenskandale haben daran keinen geringen Anteil.

Wie gut sind die Chancen? Es gibt sie, immerhin. Die Zahl der in Kirche und Gemeinde Engagierten ist in Münster nach wie vor groß, ihr Einsatz beispielhaft. Vieles wird davon abhängen, wie überzeugend der jetzt in Gang gebrachte Prozess vermittelt werden kann – und wie gut die Betroffenen daran beteiligt werden. Von Lukas Speckmann