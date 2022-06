Wie leben junge jüdische Menschen heute? Welche Fragen bewegen sie? Der Film „#jüdisch“ nimmt das aktuelle Leben jüdischer Menschen in Westfalen-Lippe und darüber hinaus in den Blick. Er entstand als Kooperationsprojekt des Jüdischen Museums Dorsten und des LWL-Medienzentrums für Westfalen. Am Dienstag (21. Juni) um 18.30 Uhr wird er im Programmkino Cinema zum ersten Mal in Münster gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Der Film porträtiert fünf Jüdinnen und Juden sowie ihre jeweilige Sicht auf Themen wie Religion, Zuhause, Humor, Tradition und Zukunft. Dabei kommen auch Fragen nach Identität und Antisemitismus, Außenwahrnehmung und Innensicht von Juden und Jüdinnen zur Sprache.

Mit Stereotypen brechen

Die fünf Protagonisten antworten unterschiedlich auf diese Fragen und diskutieren lebhaft. Auf diese Weise will der Film mit Stereotypen brechen und Einblick in den diversen deutsch-jüdischen Alltag geben, heißt es in der Ankündigung.

„Der Film lebt von diesen persönlichen Perspektiven. Auf diese Weise ist es gelungen, einen sehr facettenreichen Blick auf die junge jüdische Gegenwart in Deutschland zu werfen“, so Prof. Dr. Markus Köster vom LWL-Medienzentrum.

Filmschaffende und Protagonisten vor Ort

Gemeinsam mit Andreas Determann von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit führt Köster in den Film ein. Filmschaffende und Protagonisten stehen zudem für Fragen bereit. Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Jüdischen Museum Westfalen, dem Geschichtsort Villa ten Hompel und der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit.

Der Film „#jüdisch“ wurde vom Jüdischen Museum und vom LWL-Medienzentrum für Westfalen in Auftrag gegeben und von der LWL-Kulturstiftung sowie der Wolfgang-Suwelack-Stiftung gefördert.