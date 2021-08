Blick in die Partnerstädte

Die Deutsch-Französische Gesellschaft Münster und die Association Franco-Allemande d’Orléans beteiligten sich an der Ausschreibung eines Fotowettbewerbs für Amateurfotografen zu dem Thema „Innovative Mobilität in den Partnerstädten“. Prämierte Fotos sind nun in Münster zu sehen.,

Die Deutsch-Französische Gesellschaft Münster verlieh Preise zum Fotowettbewerb: Seit Samstag schmücken die Siegerfotos des Fotowettbewerbs „Nachhaltige und innovative Mobilität in Münster“ die Fester der Stadtbücherei. Mit einer Ehrung der Sieger und der Preisverleihung am Samstag Vormittag wurde die Ausstellung von der Vorsitzenden der Deutsch-Französichen Gesellschaft Münster Inge Schuht (2.v.r.) gemeinsam mit der Bürgermeisterin Angela Stähler (r.), eröffnet. Über einen Preis freuten sich (v.l.) Joschka Winkler, Jan Limke, Farina Schipke, Thomas Wirp, Karl Hölterhoff, Sven Janssen und Georg Husing

Mobilität hat viele Facetten. Das zeigen nun auch die Ergebnisse eines Foto-Wettbewerbs. Aus Anlass des 61-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Münster und Orléans organisieren beide Partnerstädte im Zeitraum vom 7.Mai bis 26. Dezember 2021 zahlreiche Festivitäten und informative Veranstaltungen – unter anderem besagten Foto-Wettbewerb.

Die Partnerschaft zwischen Münster und Orléans gehört laut einer Pressemitteilung der Deutsch-Französischen Gesellschaft zu den ersten Partnerschaften, die nach dem Krieg geschlossen wurden: „Mit dem Jahresprogramm möchte Orléans die Partnerschaft auffrischen, der Bevölkerung die Arbeit der Städtepartnerschaftsvereine nahe bringen und kulinarisch und musikalisch die deutsche Kultur teilen.“

Betriebe beider Länder haben Videokonferenzen abgehalten. Es soll ein Austausch von Innovationen geben zwischen den beiden Städten und damit ein Synergieeffekt erzeugt werden. Gerade während der Pandemie wird sich gegenseitig unterstützt.

Unter dem Motto „ Ein Planet eine Freundschaft eine (E) mission“ beschäftigen sich der münsterische Jugendrat in Zusammenarbeit mit dem Jugendinformationszentrum der Stadt Orléans und jungen Freiwilligen aus dem Bennohaus in Münster zum Thema „Der Planet in deinen Händen“. Bei dem monatlichen Treffen werden selbst erstellte Dokumentationsfilme ausgetauscht, die Ideen für eine Verkehrswende generieren sollen – frei nach dem Motto: „Wer Straßen säht wird Autos ernten“. Neben der Mobilität geht es ebenso um den Umgang mit Wasser oder innovativer Abfallverwertung in den beiden Partnerstädten.

In diesem Zusammenhang beteiligen sich die Deutsch-Französische Gesellschaft Münster und die Association Franco-Allemande d’Orléans an der Ausschreibung eines Fotowettbewerbs für Amateurfotografen zu dem Thema „Innovative Mobilität in den Partnerstädten“.

Die Ergebnisse spiegeln die Realität wider: Der öffentliche Raum teilt sich mittlerweile in öffentliche Verkehrsmittel (Bus oder Straßenbahn) und Individualverkehr, motorisiert oder nicht motorisiert. Neue Verkehrsmittel im städtischen Raum tauchen auf, wie Roller, Fahrradtaxis oder E-Bikes. In Münster gibt es explizit ausgewiesene Fahrradstraßen. Besonders junge Familien entdecken die Vorteile eines Cargo Bikes für den Transport ihres Nachwuchses zur Kita.