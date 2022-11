Blindgänger an der Lippstädter Straße vermutet

An der Lippstädter Straße könnte möglicherweise ein Blindgänger im Erdreich schlummern. Am kommenden Donnerstag wird der Verdachtsfall überprüft. Dann wird entschieden, ob eine Entschärfung und eine Evakuierung nötig ist.

An der Lippstädter Straße hinter dem Cineplex wird ein Blindgänger vermutet.

Kampfmittelüberprüfungen an der Lippstädter Straße haben Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Wie die Stadt mitteilte, wird der Verdachtspunkt am kommenden Donnerstag (10. November) freigelegt. „Ob eine Entschärfung und damit auch eine Evakuierung im Umfeld erforderlich ist, wird sich erst nach der Öffnung des Verdachtspunktes klären“, so die Stadt.

Über eventuell notwendige Straßensperrungen und etwaigen weiteren Maßnahmen werden Stadt und Feuerwehr Münster über die Medien, auf der Website www.muenster.de, via Social Media und die Warnapp „NINA“ informieren.

Möglicher Evakuierungsbereich im 250-Meter-Radius um den Verdachtspunkt an der Lippstädter Straße. Foto: Stadt Münster

Vorsorglich wird zu diesem Termin eine Betreuungsstelle auf dem Vorplatz der Stadtwerke eingerichtet. Dort besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.