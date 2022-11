Kein Blindgänger am Haferlandweg

Am Haferlandweg in Gremmendorf wurde ein Blindgänger im Erdreich vermutet. Doch noch bevor der Verdachtspunkt freigelegt wurde, gab es bereits Entwarnung.

Entwarnung am Haferlandweg: Die Hinweise auf einen möglichen Blindgänger am Haferlandweg haben sich nicht bestätigt. Während der vorbereitenden Arbeiten für die Aufgrabungen hat sich laut einer städtischen Pressemitteilung kein Verdachtspunkt ergeben. Offensichtlich gab es an dieser Stelle wegen der komplexen Leitungslage Störsignale.

In der vergangenen Woche hatte die Stadt auf den vermeintlichen Blindgängerverdacht hingewiesen. Der Verdachtspunkt sollte am Mittwoch (30. November) überprüft werden.