Blindgängerverdacht: Sperrung der Umgehungsstraße droht

Erneuter Bombenverdacht in Münster: Am Maikottenweg wird ein Blindgänger im Boden vermutet. Sollte es zu einer Evakuierung in dem Bereich kommen, hätte das auch massive Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Am Maikottenweg in Münster gibt es einen Blindgängerverdacht.

In Münster gibt es erneut einen Blindgängerverdacht. Kampfmittelüberprüfungen haben laut einer städtischen Pressemitteilung am Maikottenweg Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Der Verdachtspunkt wird am Dienstag (13. Dezember) freigelegt.

Ob eine Entschärfung und damit auch eine Evakuierung im Umfeld erforderlich ist, wird sich nach Angaben der Stadt erst nach der Öffnung des Verdachtspunktes klären.

Falls nach Öffnung des Verdachtspunktes eventuell Straßensperrungen und etwaige weitere Maßnahmen notwendig werden, informiert unter anderem die Warnapp „Nina“. Die Karte zeigt den möglichen Evakuierungsbereich in einem Umkreis von 250 Metern. Sollte es zu einer Evakuierung und damit auch zu Straßensperrungen kommen, müsste auch die Umgehungsstraße B 51 gesperrt werden.

Vorsorglich wird zu diesem Termin eine Notbetreuungsstelle für die Bevölkerung in der Dreifachsporthalle Ost an der Manfred-von-Richthofen-Straße eingerichtet. In der Notbetreuungsstelle besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.