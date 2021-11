Blindgänger an der Gasselstiege entschärft

Kein Durchkommen am Germania-Campus: Weil Kampfmittel-Experten an der Gasselstiege einen Blindgänger gefunden haben, mussten 360 Anwohner am Dienstagnachmittag (9.11.) ihre Wohnungen verlassen. Betroffen von der Evakuierung war außerdem ein Teil des Germania Campus.

Foto: Pjer Biederstädt