Evakuierung nach Blindgängerfund

An der Gasselstiege haben Kampfmittel-Experten einen Blindgänger gefunden. 360 Anwohner müssen nun ihre Wohnungen verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist außerdem ein Geschäftszentrum.

Kampfmittelsuche an der Gasselstiege

An der Gasselstiege überprüfen Kampfmittel-Experten einen Blindgängerverdacht.

Der Verdacht hat sich am Dienstagnachmittag bestätigt: Im Erdreich an der Gasselstiege, Ecke Koburger Weg, liegt ein Blindgänger. Es handele sich um eine britische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Aufschlagzünder, sagte Feuerwehr-Pressesprecherin Susanne Reckhorn-Lengers unserer Zeitung.

360 Personen müssen in einem 250-Meter-Radius um den Fundort ihre Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist außerdem der Germania Campus mit seinen Supermärkten, Restaurants, einem Hotel und weiteren Geschäften. Die Evakuierung soll um 14.30 Uhr beginnen.

Entschärfung gegen 15.15 Uhr

Die Entschärfung, so schätzt Reckhorn-Lengers, beginne gegen 15.15 Uhr und dauere etwa 30 bis 45 Minuten.

Gesperrt sind die Gasselstiege, der Rigaweg, Dorpatweg, Koburger Weg und die Prins-Claus-Straße. Nicht betroffen sind die Hauptverkehrsachsen Steinfurter Straße und Grevener Straße.

Betreuungsstelle in der Realschule

Eine Betreuungsstelle ist in der Realschule im Kreuzviertel, Finkenstraße 76, eingerichtet. Es gilt die 3G-Regel: Unterlagen und Impfnachweise sind Pflicht.

Ein Evakuierungs-Busshuttle startet an der Haltestelle „Meßkamp“ (stadteinwärts) und endet an der Haltestelle „Polizeipräsidium“. Der Bus hält auch jeweils kurz an den Haltestellen: Germania-Campus, Orleans-Ring, Leonardo-Campus, Technologiepark, Leonardo-Campus, Orléansring, Dreifaltigkeitskirche.