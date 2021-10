Blumenkübel als selbstgebastelter Verkehrsversuch

Blumenkübel stehen neuerdings vor einem Grundstück in Gremmendorf auf dem Bürgersteig. Wer das nachahmen möchte, der hat allerdings zwei Probleme: Nicht jeder in der Nachbarschaft findet das gut, und der Bußgeldkatalog hat da eine klare Regelung.

Die Verkehrswende ist das Thema unserer Stadt. Die Verwaltung machte mit den Verkehrsversuchen jüngst einen Anfang. Doch damit die Verkehrswende gelingt, muss vor allem eines passieren: Es müssen viele Bürger mitmachen. Das dachte man sich offenbar auch vor einem Grundstück in Gremmendorf, wo man kleinteilig umsetzte, was im Großen viele wollen: den Bürgersteig autofrei machen. Doch in der Nachbarschaft stößt das nicht überall auf Gefallen.