Blutspender am UKM dringend gesucht

Momentan sind viele Menschen erkältet, so dass die Blutspenden in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen sind.

Das UKM (Universitätsklinikum Münster) bittet um spontane Mithilfe von freiwilligen Spenderinnen und Spendern. Derzeit sind viele Menschen erkältet, so dass die Blutspenden in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen sind und am UKM die Blutkonserven knapp werden. Der Zukauf von Blutprodukten ist aktuell leider nicht möglich.

Alle Spenden der UKM Blutspende kommen ausschließlich Patientinnen und Patienten am UKM zugute. Als Spenderinnen und Spender kommen allerdings nur gesunde Menschen in Frage. Auskunft zu den geltenden Kriterien und zur Blutspende am UKM im Allgemeinen findet man unter www.ukm-blutspende.de sowie unter der Hotline der UKM Blutspende unter T 0251-83 58 000. Wichtig: Eine Blutspende ist momentan (aufgrund des Infektionsschutzes) nur mit Termin möglich – auch für Spenderinnen und Spender, die schon einmal am UKM gespendet haben.

Blutspendezeiten – aktuell ist eine Blutspende nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich:

Dienstag, 20.12.2022 08.00 Uhr – 16.00 Uhr

Mittwoch, 21.12.2022 12.00 Uhr – 19.00 Uhr

Donnerstag, 22.12.2022 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Vom 23.12.2022 bis 26.12.2022 ist die UKM Blutspende geschlossen und öffnet am Dienstag, 27.12.2022, wieder regulär.