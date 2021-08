Blutspender dringend gesucht

Aktuell ist der Bedarf an Blutspenden in NRW und in Deutschland sehr hoch.

Wie der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Westfalen-Lippe mitteilte, reichen die Reserven in NRW derzeit nur noch für zwei Tage. Normaler ist ein Puffer für sechs bis sieben Tage. Rund 3000 Blutkonserven werden pro Tag beim DRK-Blutspendedienst Westfalen-Lippe angefordert. „Wir haben derzeit noch knapp 6000 Konserven vorrätig“, sagt Sprecherin Claudia Müller auf Nachfrage in Münster.

Ein flächen­deckendes Phänomen

Die Folge: Auch im Einzugsbereich des DRK-Blutspendedienstes Westfalen-Lippe, der NRW sowie Teile von Rheinland-Pfalz und des Saar­landes umfasst, verschieben Krankenhäuser immer häufiger planbare Operationen. Der Mangel an Spenderblut ist inzwischen ein flächen­deckendes Phänomen. In Sachsen-Anhalt schlug das DRK vor ein paar Tagen Alarm, weil die Reserven ­nahezu aufgebraucht sind, in Niedersachsen wird derzeit mehr Blut gebraucht als ­gespendet wird. Die Situation ist inzwischen so besorgniserregend, dass auch Bundesgesundheits­minister Jens Spahn (CDU) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an die Bürger appellieren, schnellstmöglich Blut zu spenden. „Jede Spende hilft, das Leid der Menschen zu lindern und die Versorgung sicherzustellen“, sagte Spahn. Eine erhöhtes Risiko für eine Corona-Infektion gebe es beim Blutspenden nicht.

Gründe für die geringe Spendenbereitschaft

DRK-Sprecherin Müller führt für die geringe Spendenbereitschaft vor allem vier Gründe ins Feld. Viele Menschen seien im Urlaub oder nutzten die Zeit mit nur geringen Corona-Beschränkungen für Freizeitaktivitäten. „Wir haben gemerkt, dass die Zahl der Spender in dem ­Maße zurückging, in dem die Lockerungen zunahmen.“ Hinzu kommt: Zahlreiche Kliniken holten gegenwärtig geplante Operationen nach – und last but not least fänden in den Hochwassergebieten in NRW und Rheinland-Pfalz derzeit natürlich keine Blutspende-Termine statt. „Wir sind also dringend auf Spender angewiesen“, sagt Müller. Die Botschaft laute: „Alle können kommen.“

www.blutspende.jetzt