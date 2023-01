BMW rast Polizeikontrolle davon und missachtet mehrere rote Ampeln

Erfolgreiche Flucht vor der Polizei: Ein BMW-Fahrer ist am Sonntagmorgen in Münster vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er missachtete mehrere rote Ampeln und überholte gefährlich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hat sich am Sonntagmorgen gegen 6.45 Uhr an der Westfalenstraße einer Polizeikontrolle entzogen und mehrere rote Ampeln missachtet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer und seinem Verhalten machen können.

An der Westfalenstraße überholte der Unbekannte laut einer Mitteilung der Polizei zunächst in Höhe des Krankenhauses ein anderes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Überholte machte per Lichthupe auf das Fehlverhalten des Mannes aufmerksam. Als der Streifenwagen die Verfolgung aufnahm, erhöhte der BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit und bog bei Rotlicht nach rechts in die Amelsbürener Straße ab. Zur gleichen Zeit wartete dort ein weiteres Fahrzeug auf der Linksabbiegespur in die Marktallee.

Mehrere rote Ampeln missachtet

Auf der Amelsbürener Straße erhöhte der Unbekannte seine Geschwindigkeit erneut und bog nach rechts in die Meesenstiege ein. Auf Höhe der Einmündung zum Helene-Weigel-Weg (Einkaufszentrum) missachtete der BMW-Fahrer nochmals eine rote Ampel. Dort wartete zu diesem Zeitpunkt ebenfalls ein Pkw auf der Linksabbiegespur.

Zeugen, die zu diesen Vorfällen Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 zu melden.