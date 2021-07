Bogenstraße und Spiekerhof werden zur Sackgasse

Kein Durchkommen an Bogenstraße und Spiekerhof: Die beiden Straßen werden ab Dienstag (3. August) zu Sackgassen. Grund dafür ist eine Vollsperrung in Höhe der Bergstraße.

Ab Dienstag (3. August) schließt das Amt für Mobilität und Tiefbau die Instandsetzungsarbeiten im Bereich Bogenstraße/Spiekerhof mit dem Bau einer barrierefreien Querungshilfe in Höhe der Bergstraße ab. "Für die Arbeiten muss die Fahrbahn in Höhe der Bergstraße voll gesperrt werden", heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

Bogenstraße und Spiekerhof seien als Sackgasse ohne Wendemöglichkeit jeweils bis zum Baufeld befahrbar, die Einbahnstraßenregelung in der Magdalenenstraße werde gedreht, so dass die Magdalenenstraße während der Bauzeit nur von der Bergstraße in Richtung Spiekerhof befahrbar ist. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag (5. August).