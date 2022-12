Stadt Münster: Bohlweg „im Dezember fertig“

Die Arbeiten auf der künftigen Fahrradstraße Bohlweg ziehen sich länger hin als geplant. Noch Ende Oktober hieß es aus der Verwaltung, dass die Fahrbahn „in der Woche nach dem 5. Dezember“ freigegeben werden soll. Doch das hat nicht geklappt. Auf jeden Fall werde sie aber noch „im Dezember“ freigeben, teilte die Verwaltung am Freitag mit – einen konkreten Termin nannte sie nicht.

Mit einer öffentlichen Radtour am Donnerstag (15. Dezember) auf der Veloroute vom Telgter Bahnhof bis ins Zentrum Münsters sind alle Interessierten eingeladen, diese Radwegeverbindung auszuprobieren. Beginnen wird die Fahrt um 13.15 Uhr in Telgte, enden wird sie am Bohlweg. Ab etwa 15 Uhr können sich dort auch Interessierte, die nicht an der Radtour teilgenommen haben, über die Veloroute Telgte-Münster und den Ausbau des Bohlweges zur Fahrradstraße informieren.

Ein „großer Teil“ der Veloroute Telgte-Münster ist laut Stadt bereits fertiggestellt. Teilbereiche wie die Kreuzung über den Niedersachsenring oder und ein Teilstück in Handorf folgen in den kommenden Jahren.