Bohlweg ist nun Fahrradstraße – Veloroute in Teilen bereits umgebaut

Die nächsten Abschnitte der Veloroute zwischen Münster und Telgte sind fertiggestellt. Am Donnerstag sind zahlreiche Bürgermeister aus der Region die Strecke gefahren, die auf dem zur Fahrradstraße 2.0 umgebauten Bohlweg in Münster endet.

Am Bahnhof Telgte gaben Oberbürgermeister Markus Lewe (Münster), Landrat Dr. Olaf Gericke (Kreis Warendorf) sowie die Bürgermeister Wolfgang Pieper (Telgte), Carsten Grawunder (Drensteinfurt), Karl Piochowiak (Ostbevern) und Jörn Möltgen (Havixbeck) den Startschuss für die Radtour auf der 13,7 Kilometer langen Veloroute. Neben den fertiggestellten Abschnitten auf Telgter Stadtgebiet ist nach Angaben der Stadt Münster nun auch der zur Fahrradstraße umgebaute Bohlweg fertiggestellt.

„Attraktive Angebote für den Radverkehr“

Für Wolfgang Pieper, Bürgermeister von Telgte, und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe ist klar: „Mit den Velorouten schaffen wir attraktive Angebote für den Radverkehr und verbinden Städte und Gemeinden der Stadtregion wie hier die Städte Telgte und Münster auf nachhaltige Art und Weise.“ Die Velorouten sollen nach Angaben der Stadt Münster Alltagstrecken sein, mit denen Wohnort, Arbeitsstelle, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten komfortabel mit dem Rad erreichbar werden.

Insgesamt 14 Velorouten in der Stadtregion Münster verbinden die 12 Städte und Gemeinden über Kommunalgrenzen hinweg. Jörn Möltgen, Bürgermeister der Gemeinde Havixbeck und stellvertretender Vorsitzende der Stadtregion, freut sich über die Fortschritte: „Die Velorouten sind ein Bekenntnis zu nachhaltiger Mobilität und können für die alltägliche Mobilität begeistern.“

Neue Regeln am Bohlweg

Die Fahrradtour endete am Bohlweg in Münster. Von der Kreuzung Gartenstraße bis hin zum Beldensnyderweg ist der Bohlweg zu einer Fahrradstraße umgebaut worden und seit wenigen Tagen für den Verkehr geöffnet. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich hier an die Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h halten, zudem herrscht für Autofahrer an der Kreuzung Bohlweg/Piusallee ein Abbiegegebot, sodass diese nicht mehr vom Niedersachen-/Hohenzollernring zur Garten-/Fürstenbergstraße durchfahren können.