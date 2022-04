Bombe am Schifffahrter Damm entschärft

Am Mittwochmorgen wurde bei Bauarbeiten ein Blindgänger am Schifffahrter Damm entdeckt. Die amerikanische Bombe wurde kurz darauf problemlos entschärft.

Bei Bauarbeiten wurde am Mittwochmorgen am Schifffahrter Damm in Höhe Hausnr. 364 ein amerikanischer 125-Kilo-Blindgänger entdeckt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schifffahrter Damm im Bereich der Köngisberger Straße gesperrt. Laut Feuerwehr wurde in einem Radius von 200 Metern evakuiert. Betroffen davon waren der Schifffahrter Damm, einige wenige Firmen im Gewerbegebiet Kemper, darunter auch der Hornbach.

💣#BlindgängerMS



Entwarnung am Schifffahrter Damm.



Erfolgreiche Entschärfung des Blindgängers durch den Feuerwerker der @BezRegArnsberg.



Alle Sperrungen & Maßnahmen werden aufgehoben.



Danke an alle für die Mithilfe.#imEinsatzfürMünster pic.twitter.com/cE4Sw2Nar3 — Feuerwehr Münster (@Feuerwehr_MS) April 20, 2022

Gegen 11.05 Uhr kam die Entwarung: Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte den amerikanischen 125-Kilogramm-Blindgänger am Schifffahrter Damm problemlos entschärfen. Unmittelbar danach wurde die Straßensperrung wieder aufgehoben und die Evakuierung beendet.

Für die Entschärfung wird in einem Radius von 200 Metern evakuiert. Foto: Helmut Etzkorn

Mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren rund 40 Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz.