Möglicher Blindgänger an Bonhoefferstraße

In Münster gibt es erneut einen Bombenverdacht. An der Bonhoefferstraße wird nach Angaben der Stadt ein Blindgänger vermutet. Der Verdachtspunkt soll zeitnah untersucht werden.

Kampfmittelüberprüfungen an der Bonhoefferstraße haben Hinweise auf einen möglichen Blindgänger ergeben. Der Verdachtspunkt wird laut einer städtischen Pressemitteilung am Freitag (5. August) freigelegt. Ob eine Entschärfung und damit auch eine Evakuierung im Umfeld erforderlich ist, wird sich erst nach der Öffnung des Verdachtspunktes klären.

Zu dann eventuell notwendigen Straßensperrungen und etwaigen weiteren Maßnahmen werden Stadt und Feuerwehr informieren.

Nach Angaben der Stadt werden zu diesem Termin vorsorglich eine Notunterkunft für die Bevölkerung in der Sporthalle am Ferdinand-Ovelgönne-Weg 2 (York-Kaserne) in Gremmendorf und ein Bus-Shuttleverkehr eingerichtet. Der Bus-Haltepunkt für die Abfahrt ist direkt vor der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. In der Notunterkunft besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.