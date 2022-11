Mann bei Brand in Garage gestorben

Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen (13.11.) zu einem Einsatz in Münster-Gremmendorf aus. In einer Garage hatte sich eine Verpuffung ereignet. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Bei einer Verpuffung am Sonntagmorgen in einer Fahrzeuggarage am Erich-Greffin-Weg in Gremmendorf ist ein Mann ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr gegen 7.40 Uhr eintraf, war das Feuer bereits erloschen.

In der Garage befand sich eine Person, die von der zuerst eingetroffenen Rettungswagenbesatzung sofort aus der Garage gebracht wurde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zwei Gasflaschen wurden aus der Garage geborgen. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittlungen wurden von der Polizei aufgenommen.