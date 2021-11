Brand in der Restmüllsortierungsanlage in Coerde

Münster-Coerde

In der Restmüllsortierungsanlage der Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) ist es am Freitagabend gegen 19 Uhr zu einem Brand gekommen. Zu Beginn des Sortiervorgangs hatten sich Reste von Karbid mit der in der Umgebungsluft vorhandenen Luftfeuchtigkeit entzündet.