Bremer Platz: Fernwärmearbeiten dauern bis Ende Mai

Im Kreuzungsbereich von Bremer und Hamburger Straße verlegen die Stadtnetze Münster aktuell eine neue große Fernwärmeleitung, die die Innenstadt und die westlichen Stadtteile mit Wärme aus dem Hafen versorgt. Sie ersetzt laut einer Pressemitteilung der Stadtnetze die stark sanierungsbedürftige Wärmetransportleitung in der Soester Straße. Parallel erneuert das Unternehmen die Strom-, Wasser- und Wärmeanschlüsse der anliegenden Gebäude.

Voraussichtlich Ende Mai schließen die Stadtnetze Münster die Arbeiten an der Kreuzung von Hamburger und Bremer Straße ab. Erschwert wurden die Arbeiten nach Angaben des Unternehmens unter anderem durch krankheits- und quarantänebedingte Personalausfälle bei den Dienstleistern, aber auch unkartierte massive Betonfundamente und defektes Baumaterial. "Damit die Leitungsarbeiten nicht die Fertigstellung des benachbarten Hansator-Neubaus verzögern, stimmen sich beide Unternehmen eng ab und die Stadtnetze stellen einen Teil der Oberflächen wieder her", heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss an die aktuellen Arbeiten rückt die Baustelle für den nächsten Bauabschnitt in die Bremer Straße hinein.

Bis voraussichtlich 2025 wird die neue Wärmeleitung in mehreren Bauabschnitten entlang der Bremer Straße bis zur Kreuzung von Hansaring und Soester Straße verlegt. Die aktuelle Einbahnstraßenregelung in Richtung Wolbecker Straße bleibt bestehen, solange die Arbeiten in der Bremer Straße stattfinden.