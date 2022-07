Bremer Platz soll sicherer und attraktiver werden

Fahrradparken bequem am Hauptbahnhof und gleichzeitig Aufenthaltsqualität für alle am Bremer Platz schaffen. Das ist das Ziel von (v.l.) dem Grünen-Fraktionsvorsitzenden Kai-Michael vor der Esche sowie Katrin Anne Herbermann (Grüne) und Martin Grewer (Volt).

So deutlich haben die Parteien der Rathauskoalition die Situation am Bremer Platz wohl selten zuvor beschrieben: Die Aufenthaltsqualität habe sich in den vergangenen Monaten „massiv“ verschlechtert, kriminelle Vorfälle nähmen zu, Fahrräder und Elektroroller würden teilweise „wild“ abgestellt, Vermüllung und Vandalismus führten zu einer „schleichenden Verwahrlosung“, Folge: das subjektive Sicherheitsgefühl sinke.