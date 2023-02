Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte vier Fahrzeuge in Münsters Norden in Brand gesetzt. Das erinnerte an einen ähnlichen Vorfall in der Silvesternacht.

Unschöne Erinnerungen an die Silvesternacht werden wach: In der Nacht zu Samstag haben eine oder mehrere unbekannte Personen vier Autos im Norden von Münster in Brand gesteckt. Das erinnert an eine Serie zum Jahreswechsel am Düesbergpark. Die Polizei ermittelt.

Wie die Behörde der Redaktion am Montagmorgen bestätigte, war es eine kurze, aber heftige Einsatznacht für die Kräfte aufgrund von Fahrzeugbränden im Norden. Die begann mit einem Alarm um 2.17 Uhr, als die Feuerwehr zunächst über brennende Mülltonnen in den Straßen An der Germania Brauerei und am Sandfortskamp informierte.

Zeugen gesucht

Dabei blieb es nicht: Gegen 3.15 Uhr wurde ein weiteres Feuer gemeldet, dieses Mal handelte es sich an der Kreuzung von Meßkamp und Kinderhauser Straße allerdings um zwei Fahrzeuge. Rund 90 Minuten später gab es den nächsten Einsatz, als um 4.46 Uhr eine Zeugin zwei brennende Autos an der Fresnostraße meldete.

Auf Nachfragen zu den Bränden reagierte die Polizei zunächst zurückhaltend. Die Ursache sollen nun die weiteren Ermittlungen klären. Für ein politisches Motiv oder Zusammenhänge mit den Bränden am Düesbergpark lägen derzeit keine Hinweise vor. Auch dies sollen aber die Ermittlungen klären, so ein Sprecher.