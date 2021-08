Brennendes Fahrzeug verursacht Stau auf der B 51

Ein brennendes Fahrzeug hat am Freitagnachmittag für einen Stau auf der Umgehungsstraße gesorgt. Starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass die Straße in beide Fahrtrichtungen zwischenzeitlich nicht befahrbar war.

Auf der Umgehungsstraße in Münster war am Freitag ein längerer Stau.

Langer Stau auf der Umgehungsstraße am Freitagnachmittag: Auf der Bundesstraße 51 ist nach Angaben der Polizei ein Fahrzeug ausgebrannt. Die Umgehungsstraße war zwischen Autobahn43/Kreuz Münster-Süd und der Hammer Straße zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtung voll gesperrt. Grund dafür war laut einer Polizeisprecherin vor allem eine starke Rauchentwicklung.

In der Folge der Sperrung bildete sich ein langer Rückstau. In Fahrtrichtung Autobahn ist die Straße wieder befahrbar. In Fahrtrichtung Hammer Straße ist der linke Fahrstreifen bereits wieder befahrbar, der rechte Fahrstreifen ist aktuell (Stand 15.30 Uhr) noch gesperrt. Die Feuerwehr habe das Auto gelöscht. Menschen wurden nach Angaben der Polizeisprecherin nicht verletzt.