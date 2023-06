Lenkrad auf der rechten Seite: Post hat neue E-Mobile

Seit kurzem sind Brief- und Paketzusteller in Münster mit ersten Elektro-Mobilen unterwegs, die das Lenkrad auf der rechten Seite haben. Das soll mehr Sicherheit für die Fahrer bringen.

Der Anblick ist etwas irritierend, wenn Daniel Elbers mit seinem gelben E-Mobil vorfährt, von seinem Fahrersitz direkt auf den Bürgersteig springt und sich wie von Zauberhand eine Schiebetür öffnet, die den Blick freigibt auf ein wohlsortiertes Regalsystem mit Paketen und Briefen. „Ich habe mich auch erst daran gewöhnen müssen, das Lenkrad auf der rechten Seite zu haben. Aber es hat in der Zustellung viele Vorteile“, sagt er. Elbers gehört zu jenen Post-Mitarbeitern, die einen der ersten neun E-Rechtslenker in Münster fahren.

E-Flotte wächst kräftig

Die neuen Gefährte werden seit einigen Wochen in Zustellbezirken in Münsters Süden eingesetzt – neben Elbers Bezirk in Albachten auch in Mecklenbeck, Hiltrup und Amelsbüren. Und sie sind Teil der E-Mobilitäts-Strategie der Deutschen Post und deren Tochter DHL. „Das Unternehmen will spätestens bis 2050 die Logistik emissionsneutral gestalten“, erklärt Rainer Ernzer, Regional-Pressesprecher der Deutschen Post. Und Münster spiele bei der Umsetzung im Konzert der Großstädte eine wichtige Rolle. Zur E-Flotte in der Domstadt gehören neben den neuen Rechtslenker-Fahrzeugen bereits 28 XL-Paketwagen, 18 Linkslenker-Streetscooter, 27 E-Bikes und 103 dreirädrige E-Trikes, zählt Ernzer auf. Noch in diesem Jahr sollen mehr als 20 weitere E-Fahrzeuge hinzukommen.

Ein großes Regalsystem im Laderaum sorgt für eine übersichtliche Sortierung und damit eine zügigere Auslieferung an die Kunden. Foto: Oliver Werner

In der Verbundzustellung, also der gemeinsamen Auslieferung von Briefen und Paketen, übernimmt Daniel Elbers sein aufgeladenes Rechtslenker-E-Mobil am Post-Standort im Gewerbegebiet Loddenheide. 180 Kilometer Reichweite hat das E-Fahrzeug. Für meinen Bezirk in Albachten brauche ich aber nur 45 Kilometer, berichtet Elbers, der auf die Vorteile einer jetzt zügigeren Zustellung verweist. Denn er müsse nicht mehr ständig nach links auf den fließenden Verkehr acht geben, wenn er aussteigt und um sein Fahrzeug herumlaufen, um zu den Haustüren der Kunden zu gelangen. Von denen sei ihm in den vergangenen Wochen für sein ungewöhnliches Gefährt übrigens schon viel Interesse entgegengeschlagen.

Transponder am Handgelenk

Mit einem Transponder am Handgelenk schließt und öffnet er die Ladetür zum geräumigen Laderaum mit großem Regalsystem, das für Übersichtlichkeit und schnellen Zugriff auf die Pakete und Briefe sorgt, wie er sagt. „Alles in allem eine angenehmere Arbeit als bislang“.

Die Deutsche Post und ihre Tochter DHL wollen mit den funktional gestalteten E-Mobilen die Paketzustellung effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Über 6,5 Millionen Pakete sind es derzeit täglich. Laut Postsprecher Rainer Ernzer hat die Coronapandemie die Paketflut nachhaltig verstärkt. Vor der Pandemie seien es fünf Millionen Pakete pro Tag gewesen, während des Lockdowns im Jahr 2020 sogar gigantische neun Millionen Pakete.

Mehr Standorte für Packstationen

Angesichts der explodierenden Zahl der Pakete setzte man zudem verstärkt auf Packstationen, an denen die Kunden flexibel und elektronisch gesteuert ihre Pakete abholen und aufgeben können. Über 11.500 Pakete täglich werden laut Ernzer derzeit deutschlandweit über Packstationen umgeschlagen. In naher Zukunft sollen es rund 15.000 Pakete werden. Auch in Münster werde das Netz der Packstationen sukzessive ausgebaut – häufig mit Stromversorgung über Solarmodule, so der Postsprecher, „um bei der Standortwahl flexibel zu sein“.