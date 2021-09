Briefwahlunterlagen rechtzeitig vor der Wahl absenden

In etwas mehr als einer Woche findet die Bundestagswahl 2021 statt. Wer in Münster per Briefwahl abstimmen möchte, muss einige Fristen beachten, damit der Wahlbrief rechtzeitig bei der Stadtverwaltung ankommt.

Die roten Wahlbriefe müssen rechtzeitig vor der Bundestagswahl am 26. September in den Briefkasten, damit sie am Wahltag in die Auszählung einfließen können.

Rund 98.000 Münsteranerinnen und Münsteraner haben inzwischen Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 beantragt. Gut 58.000 davon haben laut einer Mitteilung der Stadt den Weg schon zurück zur Stadtverwaltung gefunden.

"Bereits jetzt wurden mehr Briefwahlunterlagen verschickt als bei irgendeiner Wahl zuvor", berichtet Maik J. Waldeyer vom Amt für Bürger- und Ratsservice. Viele Wahlbriefe seien allerdings noch nicht wieder bei der Stadt eingetroffen. "Wichtig ist, dass die roten Wahlbriefe so rechtzeitig zur Post gegeben werden, dass sie noch in der Woche vor der Wahl bei uns ankommen. Nur so können sie bei der Stimmauszählung am Wahlsonntag berücksichtigt werden."

Direkt im Hauptwahlbüro in Münster wählen

Grundsätzlich bestehe noch bis Freitag (24. September) um 18 Uhr die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. "Wer sichergehen möchte, dass der Stimmzettel rechtzeitig eingeht, sollte in der Woche vom 20. bis zum 24. September direkt im Hauptwahlbüro im Salzhof wählen", erläutert die Stadt. Mitzubringen sei ein gültiger Personalausweis oder Pass.

Wahlbriefe können auch in die Briefkästen der Stadthäuser, der Bezirksverwaltungen und der Bürgerbüros in Gremmendorf und Gievenbeck eingeworfen werden. Diese städtischen Briefkästen werden laut Mitteilung der Stadt auf jeden Fall am Wahltag noch geleert. Die letzte Leerung der städtischen Briefkästen an allen Bezirksverwaltungen, Bürgerbüros und am Stadthäusern 2 und 3 ist am 26. September um 15 Uhr.

Wahlbriefe persönlich abgeben

Letzte Leerung des Fristenbriefkastens (Nachtbriefkasten) am Stadthaus 1, Klemensstraße 10, ist am Wahlsonntag um 18 Uhr. Alternativ bestehe auch die Möglichkeit, am Wahltag die Briefe noch bis 18 Uhr persönlich im Stadtweinhaus (1.OG) am Prinzipalmarkt abzugeben.