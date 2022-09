Bronzeskulpturen vom Hiltruper Brunnen wieder da

Die gestohlenen Bronzefiguren vom Hiltruper Brunnen sind wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein aufmerksamer Zeuge bereits am Morgen des 4. Augusts die sogenannten „Spielenden Kinder“-Bronzefiguren auf einem Schrottplatz im Kreis Coesfeld entdeckt. Er informierte sofort die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass diese kurz zuvor in Hiltrup von dem Brunnen an der Marktallee gestohlen worden waren.

Foto: Diese Figuren wurden vom Brunnen an der Marktallee geklaut. Foto: Polizei Münster

Am Dienstag übergaben die Beamten der Polizei Münster die sichergestellten Figuren dem Grünflächenamt der Stadt Münster. Eine Polizeisprecherin erklärt: „Die Ermittlungen dauern noch an. Deswegen veröffentlichen wir jetzt auch erst einmal nur den Fund der Figuren und halten uns mit Details zurück.“

Kommen die Figuren wieder auf den Brunnen?

Derzeit stimmen sich die Stadt Münster und die Polizei mit einer gemeinsamen Erklärung ab – dann gibt es wohl auch Informationen dazu, ob und zu welchen Kosten die Figuren wieder auf dem Brunnen platziert werden können. Viele Hiltruper hatten kaum mehr mit der Rückkehr der Figuren gerechnet. Umso glücklicher ist Bezirksbürgermeister Wilfried Stein, dass die Bronze-Figuren nicht nur wieder aufgetaucht, sondern offenbar auch in einem guten Zustand sind. „Es sieht mir so aus, als wären die Statuen intakt. Und am Brunnen selbst sind durch den Diebstahl keine größeren Schäden entstanden. Es besteht also die Hoffnung, dass die Figuren wieder aufgestellt werden können.“

Die Figuren zu ersetzen, wäre schwierig geworden: Offenbar gibt es keinerlei Abgüsse. „Schön wäre natürlich, wenn mit der Rückkehr der Kinder an den Brunnen auch das Wasser wieder sprudeln würde“, so Stein. In der Prioritätenliste der Stadt Münster steht die Sanierung des Brunnens vor der St.-Clemens-Kirche zwar vergleichsweise weit oben, trotzdem würde es auf normalem Wege wohl noch ein oder zwei Jahre dauern, bis der Brunnen an der Reihe wäre, schätzt Stein. Mit der Mitgliederspende von 1000 Euro war die CDU in dieser Angelegenheit vorausgegangen. Sie hofft, die Sanierung damit beschleunigen zu können und regt an, dass die Bezirksvertretung im kommenden Haushaltsjahr weiteres Geld zu diesem Zweck zurücklegt.