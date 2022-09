Brückenabriss an der A1 startet planmäßig

An der A1 hat zwischen Amelsbüren und Senden der Abriss einer Brücke begonnen. Die Autobahn ist wegen der Arbeiten noch bis Montag um 5.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Von der Brücke über die A1 war schon am Samstagvormittag nicht mehr viel zu erkennen.

Die Abrissarbeiten lagen am Samstagvormittag im vorgesehenen Zeitplan. Es kam auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund vor dem Autobahnkreuz Münster-Süd zu kleineren Staus bei der Umleitung auf die A43 in Richtung Recklinghausen.

Der Abriss der Brücke Bönneweg ist nötig für den dreispurigen Ausbau der A1 zwischen den Anschlussstellen Hiltrup und Ascheberg.