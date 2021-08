Brunnen sitzen auf dem Trockenen

Den zweiten Sommer hintereinander sind die Brunnen in der Innenstadt trocken. Wann in den Wasserspielen wieder Wasser sprudeln wird, ist aktuell völlig ungewiss. Derweil wächst der Unmut über die aktuelle Situation.

Was für ein trister Anblick: Den zweiten Sommer hintereinander führen die meisten Brunnen in der Innenstadt kein Wasser. „Wegen Corona“, betonte die Stadt im vergangenen Jahr – Brunnen seien beliebte Treffpunkte, man wolle die Bürger schützen. 2021 stellt sich die Corona-Lage anders dar, doch noch immer sprudelt kein Wasser in den – so die offizielle Bezeichnung – „Wasserspielen“.