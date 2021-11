Budenzauber startet heute

Während einige Weihnachtsmärkte wegen der Pandemieentwicklung bereits abgesagt wurden, hält Münster an seinem Konzept fest: Am heutigen Montag (22.11.) starten die sechs Weihnachtsmärkte mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier offiziell.

In den vergangenen Tagen legten die Betreiber kräftig Hand an, damit die Buden rechtzeitig zur Eröffnung fertig werden.

Noch sind die Buden im Rathausinnenhof, auf dem Lambertikirchplatz, rund um den Kiepenkerl, vor der Überwasserkirche, im Aegidiimarkt und – ganz neu – an der Kirschensäule auf dem Harsewinkelplatz dunkel. Doch nicht mehr lange: Am heutigen Montag öffnen Münsters Weihnachtsmärkte ab 11 Uhr ihre Tore. Zum ersten Mal ist der kleine „X-MS-Markt“ auf dem Harsewinkelplatz mit seinem regionalen und nachhaltigen Angebot dabei, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Eröffnungsfeier gestaltet auch in diesem Jahr die münsterische A-cappella-Gruppe „Sechszylinder“ mit Liedern aus ihrem Kultmusical „Schweinachtsmann“. Los geht es am späten Montagnachmittag, wenn die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt zu funkeln beginnt: Um 16.30 Uhr laden Münster-Marketing und das Messe- und Congress-Cen­trum Halle Münsterland zur gemeinsamen Eröffnungsfeier für alle sechs Weihnachtsmärkte an die große Weihnachtstanne vor der Lambertikirche ein. Auch zur Eröffnung gilt die 2G-Regel.

Sechszylinder stimmen ein

Auf einer kleinen Bühne stimmen die Sechszylinder musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Im Anschluss knipst Oberbürgermeister Markus Lewe die 400 Lämpchen am Weihnachtsbaum an und eröffnet damit offiziell die Märkte.

An den Adventssamstagen sorgen Blechbläserensembles für musikalische Momente. Sie spielen vom Sentenzbogen des Stadtweinhauses und vom Lambertikirchturm, von dort auch mittwochs zu Marktzeiten.

Diese Corona-Regeln gelten auf Münsters Weihnachtsmärkten 2G-Regel: Auf allen sechs Münsteraner Weihnachtsmarkten, die am 22. November starten, müssen die Besucherinnen und Besucher nachweisen können, gimpft oder genesen zu sein. Ausnahmen gelten nur für Personen, die gemäß der Ständigen Impfkommission nicht geimpft werden können (z.B. Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel) - diese benötigen allerdings einen aktuellen, maximal 24 Stunden alten Negativtest.

Was gilt für Minderjährige? Schülerinnen und Schüler bis zum 16. Lebensjahr benötigen keinen Nachweis. Alle anderen Unter-18-Jährigen legen eine Bescheinigung der Schule oder einen negativen Test vor, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Keine Maskenpflicht im Freien: Anders als beispielsweise auf dem Weihnachtsmarkt in Bonn besteht auf den Münsteraner Weihnachtsmärkten im Freien keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske. Es wird aber empfohlen.

Stichprobenartige Kontrollen der 2G-Regel: Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes werden die Vorgabe - unterstützt von den Markt-Veranstaltern - kontrollieren. Bei Verstößen droht hohes Bußgeld: Wer bei einer Kontrolle keinen 2G-Nachweis vorlegen kann, muss mit Konsequenzen rechnen. Neben einem Platzverweis droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro.

Um Gästen in der Stadt die Orientierung zu erleichtern, entsendet Münster-Marketing erneut ein Team von „Weihnachtslotsen“: Sechs Helferinnen und Helfer sind an allen vier Adventssamstagen von 11 bis 17.30 Uhr an besonders stark frequentierten Orten in der Stadt unterwegs. Zu finden sind sie auf der Windthorststraße, dem Reisebus-Parkplatz auf dem Schlossplatz sowie auf allen sechs Weihnachtsmärkten. Zu erkennen sind die „Weihnachtslotsen“ an ihrer gelben Info-Weste nebst rotem Info-i. Zusätzlich tragen sie eine große Umhängetasche, auf der ebenfalls ein großes Informations-i abgebildet ist – verbunden mit der Aufforderung: „Happy to help“.

Taschen-Plan hilft bei der Orientierung

Beim Bummel über die Märkte hilft auch der von Münster-Marketing herausgegebene Advents-Pocket-Plan. Mit einem integrierten Stadtplan erleichtert er das Zurechtfinden in der Stadt, zeigt die Standorte der sechs Weihnachtsmärkte mit ihren Besonderheiten und informiert über die Angebote der Kirchen, Kultureinrichtungen und Stadtführungen. Es gibt ihn kostenfrei in der Münster Information, Heinrich-Brüning-Straße 7, und in der Touristinformation im Historischen Rathaus, Prinzipalmarkt 10.