Bürgerbrunch: Es sich gut gehen lassen und Gutes tun

Es sich gut gehen lassen und gleichzeitig Gutes tun. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr erneut der traditionelle Bürgerbrunch auf der Promenade am Schloss.

Bereits zum 13. Mal findet die beliebte Veranstaltung am 18. September statt. Das jährliche Event – nur 2020 fiel es pandemiebedingt aus – ist für viele Münsteranerinnen und Münsteraner Pflichtprogramm. „Wir haben immer ein ganz buntes Publikum da“, sagt Anne Leusmann, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung, die die Aktion bereits 2009 ins Leben gerufen hat. „Es ist einfach ein tolles Event. Es ist nicht konsumorientiert. Es geht ums Quatschen, Essen, Trinken und Lachen“, ergänzt Wolfram Goldbeck vom Grünflächenamt der Stadt Münster.

Tisch für 40 Euro buchbar

Und so läuft es wie gehabt ab: Auf der Promenade am Schloss werden Bierzeltgarnituren aufgebaut. Die Gäste, ob Privatpersonen, Firmen oder Vereine können sich für je 40 Euro einen Tisch für bis zu acht Personen buchen. Für jedem Tisch gibt es dann leckere Brötchen der Bäckerei Krimphove. Tischdeko, Aufschnitt oder andere Leckerein für den Brunch können sich die Gäste selbst mitbringen. „Es gibt Leute, die kommen mit einer Packung Käse, andere wiederum bringen ganze Obstkörbe, Etageren oder sogar einen ganzen Grill mit“, sagt Goldbeck.

Die Idee für den Bürgerbrunch hatte die Stiftung Bürger für Münster, nachdem sie nach dem verheerenden Sturm „Kyrill“ die Bäume entlang der Promenade gestiftet haben. Die erste Ausgabe des gemeinsamen, späten Frühstücks kam so gut an, dass sich eine Tradition entwickelt hat.

Und so werden am 18. September wieder über 1000 Gäste zum Bürgerbrunch erwartet. In diesem Jahr gibt es auch wieder ein Rahmenprogramm mit Musik und einer Hüpfburg für Kinder.

Einnahmen für gute Zwecke

Die Einnahmen – die Gäste können neben den 40 Euro für einen Tisch auch extra etwas spenden – kommen gleich drei Projekten zugute. So werden die Königskinder, ein ambulanter Hospizdienst für Kinder und Jugendliche, ViP Münster, ein Verein für sozial-integrative Projekte für Jugendliche und ein eigenes Projekt der Bürgerstiftung für ukrainische Flüchtlingskinder unterstützt.

„Das ist wirklich eine gute Sache und wir sind froh, dass wir so viele Sponsoren und Unterstützung für den Bürgerbrunch haben“, sagt Projektleiter Mark Würfel-Elberg. Neben der Bäckerei Krimphove sind das Lappe inEvent, die die Tische und Stühle bereit stellen, Cynapsis Interactive, die beim Buchungssystem helfen und die Westfälischen Nachrichten, die kostenlose Zeitungen beim Bürgerbrunch auslegen.

Unter www.buergerbrunch-muenster.de/buchungssystem können Interessenten ab sofort einen Tisch buchen.