Acht Finalisten für den Bürgerpreis stehen fest

Foto:

Das Projekt „Der Mensch dahinter“ von der Initiative für Respekt und Toleranz beschäftigt sich mit den Anfeindungen gegenüber in der Öffentlichkeit stehenden Berufsgruppen. In einer Ausstellung wird anhand von Porträts und Erfahrungsberichten bestimmter Person auf den fehlenden Schutz aufmerksam gemacht und sensibilisiert.



Der Verein Biologische Station Rieselfelder Münster e.V. sorgt dafür, dass in dem EU-Vogelschutzgebiet in den Rieselfeldern Münsters das bedeutende Feuchtgebiet bewahrt wird und es sich gleichzeitig aber auch einer breiten Öffentlichkeit zeigen kann.



Durch das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbundes im Ortsverband Münster e.V. stehen allen Kindern und Jugendlichen für deren Probleme immer ,kompetente AnsprechpartnerInnen zur Verfügung. Sie helfen und schützen diese oft in konkreten Notsituationen.



Nicht nur in Gremmendorf, sondern oft auch im gesamten ,Stadtgebiet kommt der „Löschzug Gremmendorf“ der Freiwillige Feuerwehr Münster zum Einsatz. Immer dann, wenn lebensbedrohliche Gefahren für Menschen, Umwelt und Tiere herrschen, setzten sich die Ehrenamtlichen für deren Schutz ein.



Ebenfalls für den zivilen Schutz der Menschen in Münster sorgt der Ortsverband Münster des Bundesverbandes Technischen Hilfswerks (THW) in den verschiedensten Notlagen.



Das Projekt „razom“ des Vereins Ukraine in Not e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf sehr vielfältige Art und Weise ukrainischen Geflüchteten, die in Münster Schutz suchen, zu helfen.



Der Verein draußen e.V. gehört mit dem Straßenmagazin „draußen“ unverkennbar zu Münsters Stadtbild. Das um den Verein gebildete Netzwerk ist zum Schutz der sozialschwachen und mittellosen BürgerInnen entstanden.



Das Wohnwagen-Projekt auf dem Hawerkamp vom Verein eve & rave Münster e.V. ist dazu da, um Jugendliche vor dem Konsumieren harter Drogen zu schützen und sie über die Folgen des schweren Drogenkonsums aufzuklären. Durch ein ungezwungenes Auftreten gelingt es den Freiwilligen, mit gefährdeten Jugendlichen in Kontakt zu treten und sie vor der Einnahme der Drogen zu bewahren.