Bühnenzauber der Eis-Kriegerinnen

Das 1. Münstersche Amazonentanzkorps der Schlossgeister ist in dieser Session als „Eisköniginnen“ furios unterwegs auf den närrischen Bühnen. Auch der Auftritt der „Schlosshüpfer“ (kleines Bild) begeisterte die Zuschauer in der Stadthalle Hiltrup

Für Thorsten Brendel, Präsident der Schlossgeister, ist es endlich wieder da – das „Gänsehautgefühl, unsere Garden auf der Bühne tanzen zu sehen“. Und weil in der Pandemiezeit das Live-Training der Mädchen auf ein Minimum beschränkt war, ist Brendel „auch völlig egal, welche Qualität die Tänze haben“. Zumindest in diesem Punkt kann er sich seit Sonntag entspannt zurücklehnen. Die Schlossgeister überraschten bei ihrer Tanzgruppenvorstellung in der Stadthalle Hiltrup trotz eingeschränkter Vorbereitungszeit mit einer neuen Show, die alles andere als eine Corona-Notlösung ist. Im Gegenteil, man spürt förmlich in den kreativen Darbietungen, wie sehr sich besonders die Jüngsten auf ihr Comeback im Rampenlicht gefreut haben.

Die Amazonen, Paradeformation der tanzenden Gesellschaft, knüpfen mit ihrer aktuellen Show „Kriegerinnen im Eis“ an die Erfolge vergangener Sessionen an. Trainerin Berenice Joubert hat die „Großen“ zu einer Einheit geformt, die mit ihrem arktischen Bühnenzauber in perfekt geschneiderten Kostümen und schaurig-schönem Make-up das Highlight im zweistündigen Premieren-Programm waren.

Kreative Vielfalt

Drehungen, Sprünge und Schrittkombinationen sind perfekt aufeinander abgestimmt, ausdrucksstark und mit viel Kreativität erwärmen die Amazonen schnell die Herzen des Publikums. Nicht minder kreativ sind die „Schlosshüpfer“ unterwegs, auf ihrer „Entdeckungsreise durch den Wald“ gibt es von den kleinen Füchsinnen auch gleich noch eine Lektion in Sachen Umweltschutz. Die Mädchen sammeln in der Unterholz-Requisite spielerisch Plastikmüll auf und gefallen mit einem flotten Tanz. Bei den Minis, den „Schlossmäusen“ steht der Spaß im Mittelpunkt ihres ersten Bühnenauftritts. „Die Kleinen sollen langsam in den Tanzsport eingeführt werden, und wir bringen sie spielerisch nach vorn“, so Tanzsportchef Jürgen Felmet. Nicht nur die Eltern waren von der „magischen Welt der Prinzessinnen“ verzaubert.

Die Junioren der „Schlossgarde“ durften sich daheim Musikstücke und Schritte zum Thema „Tanz mit uns zu den Hits der 80er- und 90er- Jahre“ selbst aussuchen, im Team auf der Bühne kam die kreative Vielfalt der getanzten Melodien gut an.

Ein Lacherfolg des Nachmittags waren schließlich die Schlossknacker als „Zauberer der letzten Rose“. Mehr oder minder geschmeidig tobte das erfolgreiche Männerballett hinter und vor dem Rosenkavalier über das Parkett und durch den rosigen Bogen. Ein perfekter Abschluss für die Tanzgruppenvorstellung.