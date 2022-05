Feuer in Autowerkstatt: Noch keine Hinweise zur Brandursache

Die Feuerwehr Münster musste am Samstagnachmittag zu einem Großbrand am Buldernweg ausrücken. In einer Autowerkstatt war ein Feuer ausgebrochen, mehrere Gasflaschen explodierten. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Großbrand in Münster: Am Buldernweg hat am Dienstagnachmittag eine Autowerkstatt gebrannt. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr konnte den Großbrand am Abend unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten konnten jedoch nur über die Drehleiter erfolgen, weil das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Gegen 16.30 Uhr hörten Anwohner die Explosion von Gasflaschen in der Werkstatt der „Kultblechschmiede“, die Firmeninhaber selbst waren nicht vor Ort. Wenig später stand schon ein Rauchpilz über der Halle, die mitten in einem Wohngebiet unweit des Kappenberger Damms liegt. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Stundenlang wurden die Glutnester in der Halle gelöscht.

Etwa 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr war laut einer Pressemitteilung mit zwei Löschzügen und dem Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie mehreren Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt etwa 50 Kräften für circa vier Stunden im Einsatz. Weitere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr besetzten die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr, um den Brandschutz im Stadtgebiet sicherstellen zu können. Ein erster Alarm ging auch schon ein: Eine Brandmeldeanlage hatte wegen einer Wasserdampfentwicklung angeschlagen. Zum Glück blieb es hier bei einem Fehlalarm.

Der Polizei liegen bislang keine Hinweise zur Brandursache vor. Wie ein Sprecher am Sonntagvormittag bestätigte, habe die Polizei hat den "Brandort beschlagnahmt". Brandermittler werden das Gebäude untersuchen.

Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im sechsstelligen Euro-Bereich.