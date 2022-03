Bummelpässe für den Frühjahrssend zu gewinnen

An das Frühjahr 2020 erinnern sich weder Schausteller noch Münsters Kirmesfans gerne zurück: Auf dem Schlossplatz wurden schon Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut – da schlug Corona zu. Doch nach einigen Zwischenlösungen ist das bunte Jahrmarkttreiben nun in der „Vollversion“ zurück: Vom 19. bis 27. März öffnet der Frühjahrssend 2022 seine Pforten. Und das mit einem großen Angebot und einigen neuen Attraktionen.

