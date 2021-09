Klaus Kretzer (FDP) wurde vom DJ zum überzeugten Liberalen

Bei der Bundestagswahl 2021 treten in Münster 14 Kandidatinnen und Kandidaten an. Klaus Kretzer geht für die FDP ins Rennen. Er legt sich für die Liberalen ins Zeug, obwohl er keine Chance auf einen Einzug in den Bundestag hat.

Zum Kreativkai hat Klaus Kretzer eine ganz persönliche Beziehung. In der früheren Kult-Disco Dockland war er in jungen Jahren als DJ tätig und schlenderte dann nach der Arbeit am Hafenbecken entlang, das damals noch einen industriellen Charme versprühte. „Es ist faszinierend, was sich seitdem hier entwickelt hat.“