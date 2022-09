Bündnis stellt sich „Pax Europa“ entgegen

Die rechte Bewegung „Pax Europa“ kommt nach Münster. Das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ sieht darin den Versuch, den Tod von Malte C. für rassistische Motive zu nutzen und hat einen Gegenprotest angekündigt.

Schon in der Vergangenheit protestierte „Keinen Meter den Nazis“ gegen rechte Versammlungen auf dem Stubengassenplatz.

Für den 7. Oktober (Freitag) hat die Gruppe „Pax Europa“ eine Versammlung in Münster angemeldet. Die rechte Bewegung setzt sich unter anderem gegen den Bau von Moscheen ein. Ihr Kopf ist Michael Stürzenberger, einst Pressesprecher der Münchner CSU, mittlerweile vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Pax Europa gilt als islamfeindlich, laut dem Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ ist die Veranstaltung in Münster anberaumt worden, um den Tod von Malte C. für „rassistische Zwecke“ zu instrumentalisieren.

Das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ hat nun einen Gegenprotest am 7. Oktober um 12 Uhr auf dem Stubengassenplatz angekündigt. „Stürzenberger und seine Kameraden und Kameradinnen wollen die Tat für ihre Hetze gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und Geflüchtete missbrauchen“, so Bündnissprecher Carsten Peters. Man wolle aber nicht zulassen, dass die Gesellschaft gespalten werde.