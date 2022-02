Bürgeramt mit begrenztem Online-Service

Ein Städteranking zeigt, dass viele Kommunen Nachholbedarf haben, was digitale Dienstleistungen in den Bürgerämtern angeht. Münster landet bei einem Ranking der 20 größten deutschen Städte im unteren Mittelfeld.

Wer einen Personalausweis beantragen möchte, muss in den Bürgerämtern persönlich erscheinen.

In diesem Städte­ranking steht Münster nicht auf dem Treppchen: Bei einer Analyse der Beratungsfirma „Yousign“ unter den größten 20 deutschen Städten über den Online-Service der Bürgerämter steht Münster im untersten Drittel. Da mehrere Städte punktgleich liegen, wurden lediglich zehn Platzierungen vergeben. Hier steht Münster auf Rang 6.

Die Stadt mit dem umfassendsten digitalen Service in Deutschland ist der Analyse zufolge Stuttgart. Auf Platz zwei folgen Wuppertal, Dortmund und München, auf Platz drei Bielefeld, Bonn und Berlin. Schlusslicht ist demnach Frankfurt vor Dresden, Platz acht teilen sich die NRW-Städte Duisburg und Köln.

Elf Dienstleistungen wurden untersucht

Die Bürgerämter in den 20 größten Städten Deutschlands wurden auf elf Dienstleistungen hin untersucht und es wurde ermittelt, welche Stadt die meisten Dienstleistungen online anbietet. Zwei Punkte erhielten die Stadtverwaltungen für direkte Online-Angebote und einen Punkt dafür, wenn Anträge per E-Mail eingereicht werden konnten. Untersucht wurden die Möglichkeit, einen Wohnsitz anzumelden beziehungsweise sich umzumelden, die Beantragung von Ausweisen, Reisepässen Führerscheinen oder Meldebescheinigungen, die Urkundenbestellung, die An- oder Ummeldung von Hundesteuer und Gewerbesteuer, außerdem die Beantragung von handwerksähnlichen Gewerben, Gaststätten- oder Reisegewerben oder die Beglaubigung von Kopien.

Münster erreichte im Ranking neun Punkte, Spitzenreiter Stuttgart 16.

Laut städtischer Homepage können beim münsterischen Bürgeramt von den im Ranking untersuchten Dienstleistungen lediglich Meldebescheinigungen online beantragt werden. Die münsterische Verwaltung bietet darüber hinaus den Onlineservice auch bei der Beantragung von Melde- und Haushaltsbescheinigungen, Meldeauskünften, Umweltplaketten, Bewohnerparkausweisen, Ehrenamtskarten sowie Führungszeugnissen an.