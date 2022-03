Bushaltestellen ohne Langeweile am Berliner Platz

Tausende Busfahrgäste warten Tag für Tag am Berliner Platz vor dem Hauptbahnhof auf den Bus. Was kann man tun, damit ihnen nicht langweilig wird? Studierende habe da einige Ideen entwickelt.

Die Wettbewerbsbeiträge haben Titel wie „Küche“, „Gestrandet“, „Nachtlicht“ oder „Let it Rain“. Was sie verbindet, ist der Ort: der Berliner Platz. In den großen Glasscheiben der Radstation am Hauptbahnhof sind seit Mittwoch die Ergebnisses der studentischen „Planungswerkstatt Berliner Platz“ zu sehen.