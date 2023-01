Buslinienreform: Wohl keine neuen Pläne vor 2024

Das Linienbusnetz in Münster soll besser werden – über das Wie aber ist ein Streit entbrannt. Widerspruch regt sich in den äußeren Stadtteilen, obgleich sie schneller an den Hauptbahnhof angebunden werden sollen. Doch auch in der Innenstadt ernten die neuen Linienpläne nicht nur Zuspruch. Wohl erst 2024 sollen sie kommen.

