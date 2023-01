Busse an der Münzstraße werden umgeleitet

Am kommenden Wochenende werden etliche Buslinien an der Münzstraße wegen einer Baustelle umgeleitet. In Richtung Hauptbahnhof werden gleich mehrere Haltestellen nicht angefahren.

Am Wochenende werden etliche Busse an der Münzstraße umgeleitet.

Am kommenden Wochenende werden Busse der Linien 5, N85, R63, R72, R73, S70, S71, 177 und N9 an der Münzstraße wegen einer Baustelle umgeleitet. Wie die Stadt mitteilt, fahren die Busse in Fahrtrichtung Hauptbahnhof in dieser Zeit wie folgt:

• Linien 5 sowie R63: Ab der Haltestelle Wilhelmstraße über Steinfurter Straße, Grevener Straße, den Ring und Wienburgstraße zur Haltestelle Breul und weiter zum Bült.

• Linie N85: Ab der Haltestelle Henriette-Son-Straße über den Ring und Wienburgstraße zur Haltestelle Breul und weiter zum Bült.

• Linien R72, R73, S70, S71, 177 und N9 ab den Haltestellen Germania-Campus bzw. Leonardo-Campus ebenfalls über diesen Umleitungsweg.

Nicht angefahren werden können in Richtung Hauptbahnhof die Haltestellen Münzstraße, Neutor, Steinfurter Straße, Kapuzinerstraße und Orleansring (auf der Steinfurter Straße). Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Orleansring (auf dem Ring), Dreifaltigkeitskirche und Kreuzschanze. Die Linien 5 und R63 halten auch an der Steinfurter Straße (auf der stadtauswärtigen Fahrbahn).

In Richtung stadtauswärts umfahren die Linien die Münzstraße wie bisher über Spiekerhof und Überwasserstraße.

Grund für die Umleitung ist eine Baustelle auf der Münzstraße.