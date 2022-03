Busse bringen über 80 Flüchtlinge nach Münster

Hilfsaktion an der polnisch-ukrainischen Grenze

Münster

Zwei der drei Busse, die von Münster in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze aufgebrochen waren, sind wieder zurück in Münster, der dritte wird am Samstag erwartet. Insgesamt 82 Flüchtlinge aus der Ukraine haben sie nach Münster befördert.

-kal-