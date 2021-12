Busse fahren auch zu Weihnachten

Auch an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel fahren die Stadtwerke-Busse in die Innenstadt und die Stadtteile. Alle Fahrzeiten finden sich in der Fahrplanauskunft auf www.stadtwerke-muenster.de und in der kostenlosen münster:app. Ab Heiligabend kehren die Busse in die Innenstadt zurück und können die zentralen Haltestellen Klemensstraße, Domplatz und Prinzipalmarkt wieder anfahren, die Umleitung ist dann aufgehoben.

An Heiligabend starten die Stadtbusse ab 5 Uhr im Samstagsfahrplan. Ab 19 Uhr fahren die Nachtbusse einmal in der Stunde bis zur letzten Ankunft in den Stadtteilen gegen 2 Uhr. Danach legen die Fahrerinnen und Fahrer eine Weihnachtspause ein.

Feiertage und Nachtbusse

An den beiden Weihnachtsfeiertagen gilt der Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember starten die Busse um 8 Uhr, am 26. Dezember bereits um 5 Uhr. Die letzten Nachtbusse enden jeweils gegen 2 Uhr in den Stadtteilen. Zwischen den Feiertagen, vom 27. bis 30. Dezember, gelten die normalen Fahrpläne.

An Silvester starten die Busse um 5 Uhr im Samstagsfahrplan. Die Nachtbusse fahren bis zur Ankunft am Hauptbahnhof um 23.30 Uhr alle 30 Minuten, ab 1 Uhr dann die ganze Nacht einmal die Stunde. Da auch in diesem Jahr keine großen Silvesterfeiern stattfinden können, fahren keine Zusatzbusse. An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan.

Auch Loop ist untewergs

Die Kleinbusse von LOOPmünster in Münsters Süden fahren an Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag von 5 bis 2 Uhr, am ersten Feiertag von 8 bis 2 Uhr. Zum Jahreswechsel fahren sie ab Silvester um 5 bis 23.30 Uhr und starten nach dem Jahreswechsel ab 1 Uhr wieder durchgehend bis zum 2. Januar um 2 Uhr.

Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass es zum Jahreswechsel kein neues Fahrplanbuch gibt, der bisherige Fahrplan gilt weiterhin. Zwischen den Feiertagen sind mobilé und der CityShop für persönliche Besuche geöffnet, das Kundencenter am Hafenplatz bleibt geschlossen. Auch telefonisch und online sind die Stadtwerke erreichbar.